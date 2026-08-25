Политолог оценил шансы внука советского разведчика на выборах президента Франции

Рафаэль Глюксманн не сможет победить на президентских выборах во Франции в 2027 году, уверен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. Даже объединение левых сил вокруг одного претендента, по его оценке, не даст политику достаточно поддержки для борьбы за Елисейский дворец.

«Шансов у него никаких», — заявил собеседник kp.ru.

Если Глюксманн пойдёт на выборы самостоятельно или станет единым кандидатом от левых, он может рассчитывать максимум на 10% голосов. Такого результата, по прогнозу политолога, хватит лишь для четвёртого места.

Напомним, Рафаэль Глюксманн объявил о намерении участвовать в президентских выборах во Франции, которые пройдут весной 2027 года. Политик также собирается побороться за выдвижение от социал-демократических сил на осенних праймериз.