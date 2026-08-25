Пожар в Ялте получил статус региональной ЧС, его тушат уже неделю
Обложка © МЧС России по Республике Крым
Лесной пожар в горах Ялты получил статус природной чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Отнести сложившуюся с 22 августа 2026 года ситуацию к природной ЧС регионального характера регионального уровня реагирования», — говорится в документе.
Зоной ЧС объявлена территория Ялтинского горно-лесного заповедника, находящегося в ведении дирекции «Заповедный Крым». Основанием стал крупный нелокализованный пожар, который действует на особо охраняемой территории более трёх суток.
Возгорание началось 19 августа. Через пару дней его площадь из-за ветра и сложных погодных условий выросла до 50 гектаров. Спасатели продолжают проливать лесную подстилку и прокладывать рукавные линии по скальному массиву. Работы ведутся на крутых труднодоступных склонах с использованием ранцевых огнетушителей, тушение осложняют жара и ветер.
Ранее также сообщалось, что крупный пожар произошёл на станции технического обслуживания в Ялте. Огонь уничтожил восемь автомобилей, ещё четыре получили повреждения. Пожарным удалось спасти 14 машин.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.