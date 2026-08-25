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Регион
25 августа, 12:56

Советник президента напомнил о планах Украины напасть на Россию 8 марта 2022 года

Кобяков: ВСУ планировали вторжение в Россию 8 марта 2022 года

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2022 года, опередив на две недели готовившееся нападение украинской армии. Такое заявление в интервью ТАСС сделал ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ, советник президента Антон Кобяков.

По его словам, обнаруженные в начале кампании документы содержали точную дату атаки — 8 марта 2022 года. Находку сделали военные в оставленном штабе одной из бригад территориальной обороны.

Кобяков отметил, что противник хотел символически приурочить боевые действия к женскому празднику. Вместо этого, как выразился чиновник, Киев получил «чёрную метку» военного праздника, прежде общего для двух стран.

Советник президента также подчеркнул, что ранее президент Владимир Путин обещал не допустить повторения событий 22 июня. По его оценке, российское руководство проявило прозорливость.

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Кобяков затронул и позицию западных стран. Он заявил, что те лишь создавали видимость приверженности Минским соглашениям, а на деле занимались подготовкой Украины к вооружённому конфликту.

Ранее Кобяков предрёк ЕС хаос за попрание права и выбор вражды с Россией. Евросоюз сам сделал специальную военную операцию своей могильной плитой.

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Никита Никонов
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