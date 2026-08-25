Лучше летающая тарелка? Катя Лель объяснила, почему боится водить авто

Певица Катя Лель практически не водит автомобиль из-за страха скорости. Артистка садилась за руль всего несколько раз и опасается, что во время поездки может разогнаться сильнее, чем следует.

«Не знаю, что со мной, но мне как-то боязно садиться за руль, мне кажется, что я могу превысить скорость и случится неизбежное», — призналась собеседница Общественной Службы Новостей.

По этой причине Лель предпочитает пользоваться услугами личного водителя и самостоятельно управлять машиной больше не собирается. При этом звезда считает, что многие человеческие фобии могут быть навязаны извне и не всегда имеют реальные основания.

Ранее Катя Лель раскрыла, где в реальной жизни можно встретить Кощея Бессмертного и Лешего. По её словам, в сказках между строк сокрыта истина, а персонажи — это образы, которые реально присутствуют в мире.