Лучше летающая тарелка? Катя Лель объяснила, почему боится водить авто
Певица Катя Лель призналась, что очень боится водить автомобиль
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Певица Катя Лель практически не водит автомобиль из-за страха скорости. Артистка садилась за руль всего несколько раз и опасается, что во время поездки может разогнаться сильнее, чем следует.
«Не знаю, что со мной, но мне как-то боязно садиться за руль, мне кажется, что я могу превысить скорость и случится неизбежное», — призналась собеседница Общественной Службы Новостей.
По этой причине Лель предпочитает пользоваться услугами личного водителя и самостоятельно управлять машиной больше не собирается. При этом звезда считает, что многие человеческие фобии могут быть навязаны извне и не всегда имеют реальные основания.
Ранее Катя Лель раскрыла, где в реальной жизни можно встретить Кощея Бессмертного и Лешего. По её словам, в сказках между строк сокрыта истина, а персонажи — это образы, которые реально присутствуют в мире.
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