Камера зовёт: 91-летняя Алиса Фрейндлих снова появится в кино после четырёхлетней паузы

91-летняя Алиса Фрейндлих после многолетнего перерыва вновь появится на большом экране — народная артистка СССР сыграла императрицу Марию Фёдоровну, мать Николая II, в исторической драме «Арсеньев». О возвращении звезды «Служебного романа» сообщает Kp.ru.

Главную роль в проекте исполнил Евгений Миронов, перевоплотившийся в исследователя Дальнего Востока, географа и писателя Владимира Арсеньева. Для Фрейндлих это первая крупная экранная работа после фильма «Родители строгого режима», вышедшего в 2022 году.

Съёмки проходили во Владивостоке и кинопарке «Москино». Эпизоды с участием Алисы Бруновны успели снять ещё до того, как она окончательно завершила театральную карьеру. Своё решение актриса прежде объясняла возрастом, признаваясь, что в её годы заниматься лицедейством уже «неприлично». Премьера «Арсеньева» ожидается осенью.

Ещё весной Life.ru вспоминал главные роли 91-летней Алисы Фрейндлих. Кстати, её кинокарьера началась ещё далёком в 1955 году, а театральная — в 1957-м. Тогда артистка всё ещё продолжала служить в БДТ имени Товстоногова.