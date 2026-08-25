После пожара в Атырау сбой произошёл на другом крупном НПЗ Казахстана
На Шымкентском НПЗ в Казахстане произошёл сбой электроснабжения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошёл сбой электроснабжения. Подачу энергии уже восстановили, сейчас специалисты перезапускают одну из технологических установок, сообщили в «КазМунайГазе».
Причиной стала просадка напряжения со стороны внешнего источника электроснабжения 220 кВ казахстанского оператора KEGOC.
«Подача электроэнергии восстановлена и производится перезапуск одной технологической установки», — говорится в сообщении компании.
В «КазМунайГазе» заверили, что сбой не повлиял на суточный объём производства нефтепродуктов. Отгрузка топлива также продолжается в штатном режиме.
Шымкентский НПЗ входит в тройку основных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана наряду с предприятиями в Атырау и Павлодаре. Заводом управляет компания «ПетроКазахстан Ойл Продактс», среди её совладельцев — казахстанский «КазМунайГаз» и китайская CNPC.
Сбой в Шымкенте произошёл в тот же день, когда ЧП зафиксировали ещё на одном крупном НПЗ страны. Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе: там загорелся нефтешлам на очистных сооружениях. Огонь потушили, пострадавших нет, технологический процесс не останавливался.
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