Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:14

После пожара в Атырау сбой произошёл на другом крупном НПЗ Казахстана

На Шымкентском НПЗ в Казахстане произошёл сбой электроснабжения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошёл сбой электроснабжения. Подачу энергии уже восстановили, сейчас специалисты перезапускают одну из технологических установок, сообщили в «КазМунайГазе».

Причиной стала просадка напряжения со стороны внешнего источника электроснабжения 220 кВ казахстанского оператора KEGOC.

Пожар в Атырау: Что произошло на одном из крупнейших НПЗ Казахстана
Пожар в Атырау: Что произошло на одном из крупнейших НПЗ Казахстана

«Подача электроэнергии восстановлена и производится перезапуск одной технологической установки», — говорится в сообщении компании.

В «КазМунайГазе» заверили, что сбой не повлиял на суточный объём производства нефтепродуктов. Отгрузка топлива также продолжается в штатном режиме.

Шымкентский НПЗ входит в тройку основных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана наряду с предприятиями в Атырау и Павлодаре. Заводом управляет компания «ПетроКазахстан Ойл Продактс», среди её совладельцев — казахстанский «КазМунайГаз» и китайская CNPC.

Казахстан отказался снова перекачивать нефть в Германию по «Дружбе»
Казахстан отказался снова перекачивать нефть в Германию по «Дружбе»

Сбой в Шымкенте произошёл в тот же день, когда ЧП зафиксировали ещё на одном крупном НПЗ страны. Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе: там загорелся нефтешлам на очистных сооружениях. Огонь потушили, пострадавших нет, технологический процесс не останавливался.

Больше новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Казахстан
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar