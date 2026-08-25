Чемпион UFC Ислам Махачев прилетел в Дагестан, его встретили сотни болельщиков
Ислам Махачев и Иан Мачадо Гэрри (справа-налево). Обложка © ТАСС / AP / Derik Hamilton
Боец смешанных единоборств Ислам Махачев, который недавно победил ирландца Иана Мачадо Гэрри и снова защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, вернулся в Дагестан. Об этом сообищили в министерстве физической культуры и спорта республики.
Ислам Махачев вернулся в Дагестан после победы в UFC. Видео © МАХ / Минспорт Дагестана
В аэропорту его встретили сотни болельщиков, родные и врио министра спорта республики Сажид Сажидов.
«Чемпион UFC Ислам Махачев вернулся в Дагестан. В аэропорту бойца встретил врио министра спорта республики Сажид Сажидов, родные и сотни его болельщиков», — говорится в сообщении.
Напомним, что поединок с Гэрри прошёл в ночь на 16 августа и возглавил кард мероприятия. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Махачеву.
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