Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:43

Чемпион UFC Ислам Махачев прилетел в Дагестан, его встретили сотни болельщиков

Ислам Махачев и Иан Мачадо Гэрри (справа-налево). Обложка © ТАСС / AP / Derik Hamilton

Ислам Махачев и Иан Мачадо Гэрри (справа-налево). Обложка © ТАСС / AP / Derik Hamilton

Боец смешанных единоборств Ислам Махачев, который недавно победил ирландца Иана Мачадо Гэрри и снова защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, вернулся в Дагестан. Об этом сообищили в министерстве физической культуры и спорта республики.

Ислам Махачев вернулся в Дагестан после победы в UFC. Видео © МАХ / Минспорт Дагестана

В аэропорту его встретили сотни болельщиков, родные и врио министра спорта республики Сажид Сажидов.

«Чемпион UFC Ислам Махачев вернулся в Дагестан. В аэропорту бойца встретил врио министра спорта республики Сажид Сажидов, родные и сотни его болельщиков», — говорится в сообщении.

«Заставит замолчать»: Махачев жёстко ответил грузинскому бойцу на претензии из-за флага России
«Заставит замолчать»: Махачев жёстко ответил грузинскому бойцу на претензии из-за флага России

Напомним, что поединок с Гэрри прошёл в ночь на 16 августа и возглавил кард мероприятия. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Махачеву.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Спорт
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar