В Комсомольске-на-Амуре вводят режим ЧС из-за паводка

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) вводят режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося паводка. Соответствующее решение принял мэр города Дмитрий Заплутаев.

По словам главы муниципалитета, документ о введении ЧС уже готовится и будет подписан в самое ближайшее время. Такая мера связана с неблагоприятным прогнозом гидрологов.

Сейчас на дамбах и в черте города работают 28 насосов общей производительностью 85,6 тыс. кубометров в час. Семь из них включают периодически, их суммарная мощность — 21,3 тыс. кубометров ежечасно. Оборудование круглосуточно обслуживают и охраняют 28 специалистов.

Самая мощная группировка техники сосредоточена в устье ручья Тёплый ключ. Русло перекрыто, и шесть агрегатов перекачивают воду оттуда в Амур. В ближайшие дни планируется установить ещё 15 насосов, для их эксплуатации сформируют пять дополнительных звеньев.

Основную угрозу представляет вода, скопившаяся за дамбами, особенно с учётом возможных осадков. Уровень Амура у города на утро 25 августа достиг 535 см, поднявшись за сутки на 11 см.

Идёт подготовка к закрытию технологических разрывов в защитных сооружениях. В первую очередь это касается проезда у лодочной станции в микрорайоне Менделеева — в первых числах сентября его заложат мешками с песком. Жителей просят вывезти со стоянки лодки и другое имущество. Также продолжается подготовка к перекрытию выпусков ливневой канализации.

Подтопленных домов, участков, дорог и объектов коммунальной инфраструктуры на данный момент нет.

По прогнозам специалистов, гребень паводка достигнет города через два-три дня. За это время вода поднимется ещё на 15–20 см, затем ожидается стабилизация и небольшой спад. Однако в начале сентября вероятен новый подъём уровня — к концу первой декады месяца не исключается отметка 600–650 см. Администрация готовится и к более серьёзному сценарию, при котором Амур может подняться до 700 см.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за паводка подтопило 13 населённых пунктов. Вода зашла на 410 дачных и 19 приусадебных участков, а также на 11 внутрипосёлковых и два межпосёлковых участка дорог.