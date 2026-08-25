Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его встречу с представителями «коалиции желающих», прошедшую в Киеве 24 августа. По её мнению, украинские власти превратили День независимости страны в очередную попытку добиться от западных партнёров новых денег.

«Вчера он, а также группа европейских лидеров, превратили День независимости Украины в очередной раунд авантюры по выманиванию денег», — написала Мендель в X.

Бывшая пресс-секретарь также заявила, что украинцы высмеивают попытки Зеленского объяснять внутренние проблемы страны действиями России. В числе таких тем она назвала отсутствие выборов, коррупцию и принудительную мобилизацию. По её словам, обсуждение этих вопросов украинские власти зачастую списывают на «пропаганду». Мендель с иронией назвала подобный подход «тремя лозунгами» команды Зеленского.

Ранее Life.ru рассказывал, что участники «коалиции желающих» сами потребовали от Киева усилить борьбу с коррупцией. Премьер Нидерландов Роб Йеттен сообщил, что эта тема обсуждалась непосредственно на встрече лидеров. Помимо антикоррупционных мер, от украинских властей ждут продолжения ключевых преобразований.