Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:55

«Авантюра по выманиванию денег»: Экс-прессек Зеленского разнесла русофобский шабаш с европейцами в Киеве

Мендель обвинила Зеленского в «выманивании денег» у ЕС в День независимости

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала его встречу с представителями «коалиции желающих», прошедшую в Киеве 24 августа. По её мнению, украинские власти превратили День независимости страны в очередную попытку добиться от западных партнёров новых денег.

«Вчера он, а также группа европейских лидеров, превратили День независимости Украины в очередной раунд авантюры по выманиванию денег», — написала Мендель в X.

Бывшая пресс-секретарь также заявила, что украинцы высмеивают попытки Зеленского объяснять внутренние проблемы страны действиями России. В числе таких тем она назвала отсутствие выборов, коррупцию и принудительную мобилизацию. По её словам, обсуждение этих вопросов украинские власти зачастую списывают на «пропаганду». Мендель с иронией назвала подобный подход «тремя лозунгами» команды Зеленского.

«Проживёт ли ещё 35 лет?»: Мендель призвала к миру вымершую наполовину Украину
«Проживёт ли ещё 35 лет?»: Мендель призвала к миру вымершую наполовину Украину

Ранее Life.ru рассказывал, что участники «коалиции желающих» сами потребовали от Киева усилить борьбу с коррупцией. Премьер Нидерландов Роб Йеттен сообщил, что эта тема обсуждалась непосредственно на встрече лидеров. Помимо антикоррупционных мер, от украинских властей ждут продолжения ключевых преобразований.

Главные заявления зарубежных политиков и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar