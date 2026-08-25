Цена карьеры: Учёные нашли связь между американским футболом и загадочными смертями
NYT: Учёные выявили болезнь мозга минимум у четверти умерших игроков НФЛ
Обложка © ТАСС / IMAGO / PFA / Sebastian Just
Минимум у каждого четвёртого бывшего игрока Национальной футбольной лиги, умершего с 2016 по 2021 год, была хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ). К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в The New York Times.
За шесть лет умерли 878 экс-игроков НФЛ. Родственники 235 из них передали мозг спортсменов для изучения, и в 215 образцах — 91,4% — специалисты обнаружили признаки ХТЭ. Однако переносить этот показатель на всех футболистов нельзя: семьи могли чаще соглашаться на исследование при подозрительных симптомах у умершего. Поэтому авторы рассчитали консервативную нижнюю границу распространённости — 24,5%, предположив, что среди остальных 643 игроков заболевания не было.
ХТЭ связывают с многократными ударами по голове. Болезнь может сопровождаться нарушениями памяти, мышления и поведения, но достоверно диагностировать её пока можно только после смерти при исследовании тканей мозга. Критериям деменции соответствовали 61,3% доноров с ХТЭ. При этом исследование показало связь, но не позволяет утверждать, что заболевание стало единственной причиной когнитивных нарушений у каждого спортсмена.
Учёные считают, что профилактика должна быть направлена не только на сокращение числа сотрясений, но и на уменьшение общего количества повторяющихся ударов по голове на всех уровнях американского футбола — от детских команд до профессиональной лиги.
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