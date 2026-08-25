Бесконечные кражи и драки: Полиция Сеуты работает в авральном режиме из-за разгула нелегалов

Число обращений в полицию испанской Сеуты на фоне миграционного кризиса выросло примерно в десять раз — силовики получают более 200 сообщений о происшествиях в сутки. Об этом пишут испанские СМИ со ссылкой на представителя полицейского профсоюза Jupol Хавьера Отеро.

Речь идёт в основном о нападениях, кражах и драках, если дело касается мигрантов. При этом до обострения ситуации речь обычно шла о 20–30 вызовах в день.

Напряжённость сохраняется уже несколько недель. По разным оценкам, тысячи мигрантов продолжают жить прямо на улицах и пляжах анклава. Местные жители и владельцы заведений жалуются на антисанитарию, конфликты и общее ощущение небезопасности.

Ситуация уже вынудила власти перейти к силовым мерам. 20 августа Life.ru сообщал о начале выселения около четырёх тысяч мигрантов со стихийного лагеря на пляже Сеуты. К операции подключили Национальную полицию и Гражданскую гвардию.