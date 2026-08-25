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Регион
25 августа, 13:59

«Лёгкое потемнение»: Что увидят москвичи во время лунного затмения 28 августа

Астроном Турилов: Москвичи увидят лишь полутень лунного затмения 28 августа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Жители и гости российской столицы 28 августа смогут увидеть лишь полутеневую фазу лунного затмения. Явление начнётся в 04:23, однако уже в 05:27 Луна скроется за горизонтом, рассказал лектор Московского планетария Ярослав Турилов.

Максимум наступит значительно позже — примерно в 07:13, когда тень Земли закроет около 96% лунного диска. Поэтому жители столицы застанут только лёгкое потемнение спутника, объяснил специалист.

Чем западнее регион, тем лучше будут условия для наблюдения. В России больше всего повезёт жителям Калининградской области, которые смогут увидеть начальные частные фазы, заключил собеседник «Москвы 24».

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Напомним, лунное затмение 28 августа можно будет наблюдать невооружённым глазом. Специальные фильтры не понадобятся, однако максимальная фаза в России видна не будет.

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Борис Эльфанд
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