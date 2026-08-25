«Лёгкое потемнение»: Что увидят москвичи во время лунного затмения 28 августа

Жители и гости российской столицы 28 августа смогут увидеть лишь полутеневую фазу лунного затмения. Явление начнётся в 04:23, однако уже в 05:27 Луна скроется за горизонтом, рассказал лектор Московского планетария Ярослав Турилов.

Максимум наступит значительно позже — примерно в 07:13, когда тень Земли закроет около 96% лунного диска. Поэтому жители столицы застанут только лёгкое потемнение спутника, объяснил специалист.

Чем западнее регион, тем лучше будут условия для наблюдения. В России больше всего повезёт жителям Калининградской области, которые смогут увидеть начальные частные фазы, заключил собеседник «Москвы 24».

Напомним, лунное затмение 28 августа можно будет наблюдать невооружённым глазом. Специальные фильтры не понадобятся, однако максимальная фаза в России видна не будет.