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25 августа, 14:00

Михаила Боярского оштрафовали на 6 тысяч рублей за неоплаченную парковку

Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин

Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин

Актёра Михаила Боярского оштрафовали на 6 тысяч рублей за то, что он вовремя не оплатил парковку. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Mercedes артиста стоял на набережной Мойки в Петербурге с сентября 2025 года, а оплату за стоянку артист внёс только в январе 2026 года — слишком поздно. Это уже не первый раз, когда Боярского штрафуют за парковку.

«Мировой судья судебного участка №199 нашего города привлекла к административной ответственности Михаила Боярского. Постановлением от 15 сентября 2025 года Михаил Сергеевич был привлечён к ответственности за то, что не оплатил платную парковку для своего Мерседеса», — говорится в сообщении.

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Наталья Афонина
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