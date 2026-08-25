Камболов: В Цхинвале возведут большой молодёжный центр почти за 100 млн рублей

В центре Цхинвала появится крупное молодёжное пространство — под него восстановят здание бывшего «Фарна». Ход работ 25 августа осмотрели и. о. президента Южной Осетии Марат Камболов и первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. На создание центра выделено почти 100 млн рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов.

В Цхинвале почти за 100 млн рублей создадут большой молодёжный центр. Видео © Telegram / МАРАТ КАМБОЛОВ

Сейчас в здании идут демонтаж и подготовка помещений. К работам подключились студенты и молодёжь республики, а российские студенческие отряды готовы помочь на следующих этапах строительства.

Внутри планируют оборудовать площадки для образовательных и культурных мероприятий, занятий спортом, мастер-классов, кружков и общественных проектов. Российское общество «Знание» готово помочь с содержательной программой будущего центра.

Отдельно Камболов и Кириенко обсудили внешний вид здания. И. о. президента предложил использовать в оформлении образ осетинской лиры как отсылку к поэту Коста Хетагурову. Кириенко, в свою очередь, предложил вынести варианты фасада на открытое голосование, чтобы окончательное решение приняла сама молодёжь.

Идея разместить центр в бывшем «Фарне» обсуждается с начала лета. Во время предыдущего визита в Цхинвал Кириенко отмечал удачное расположение здания — рядом находятся парк, сквер и центральная площадь города.

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