Главу получившего 1 млрд «ТулаДрона» подвела под статью «Композитная долина»

Уголовное дело против гендиректора НПЦ «ТулаДрон» Евгения Григорьева может быть связано с финансированием научно-технологического центра «Композитная долина». Такую версию приводит Mash.

Григорьева задержали 14 августа и заключили под стражу на два месяца. Фабулу дела и предполагаемый ущерб правоохранительные органы не раскрывали. С июля 2023-го по ноябрь 2025 года Григорьев руководил управляющей компанией «Композитной долины». На создание научно-технологического центра и трёх исследовательских корпусов в Туле в 2025–2027 годах запланировали около 4,2 млрд рублей федерального финансирования.

Согласно открытым данным, управляющая компания не показывала выручку с 2022 года. Её суммарный чистый убыток за 2022–2025 годы превысил 6,3 млн рублей.

Напомним, главу центра развития беспилотных авиационных систем «ТулаДрон» Евгения Григорьева арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве — ему вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ. Центр «ТулаДрон» открыли в конце 2025 года в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». На его создание направили более 1 млрд рублей, из которых около 700 млн поступили из федерального бюджета.