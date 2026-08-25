Отец Блиновской отстоял 6 часов в очереди, чтобы передать дочери в колонию 20 кг сладостей на день рождения

Блогерша Елена Блиновская сегодня, 25 августа, отмечает свой 45-й день рождения в колонии. В честь праздника ей передали 20 килограммов сладостей — торт, шоколад и конфеты. Чтобы вручить подарок, её отец простоял в очереди у ИК-1 шесть часов, пишет Mash.

Все сладости разрезали и проверили на наличие запрещённых предметов. Иностранные вкусности не пропустили, оставили только российские. На день рождения приехали мама и отец Блиновской, а младший брат отказался — он с ней не общается. Личную встречу с родными не разрешили. Кроме сладостей, ей положили 12 тысяч рублей на личные расходы в колонии.

Сама Блиновская не планирует шумного праздника — просто попьёт чай с тортом и угостит сокамерниц. Ближайшее свидание с семьёй запланировано на сентябрь, всего на полчаса. Из последних просьб — передать ей халат, потому что не хватает одежды.

Известно, что день рождения Блиновской в колонии пройдёт как любой другой — никаких послаблений не будет. Заключённые живут и работают в общих условиях, индивидуальных камер в учреждении нет. В колонии есть швейный цех, но чем именно сейчас занимается Елена — неизвестно.