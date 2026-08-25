Жену Кучеры обвинили в гибели шпица от клыков её американского булли

Шестилетний мини-шпиц Фаби погиб после нападения крупной собаки в семейном отеле Тверской области. Как утверждает хозяйка животного Татьяна, на её питомца набросился американский булли Юлии Кучеры, супруги актёра Оскара Кучеры.

Погибший шпиц Фаби. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lady_koshka1

В момент происшествия муж женщины нёс Фаби и второго шпица Черри на руках. По словам семьи, подбежавший пёс был без намордника, хотя правила гостиницы якобы запрещают находиться на территории с крупными собаками без него.

Татьяна рассказала, что булли вырвал Фаби из рук мужчины. Остановить животное удалось лишь после того, как ему вставили в пасть палку. Во время попытки спасти шпица женщина также получила укус за палец.

Семья сразу повезла раненого питомца в ветеринарную клинику, однако примерно через полтора часа он умер в машине. Свидетелями случившегося, по словам хозяйки, стали сотрудники отеля и дети, включая её пятилетнюю дочь.

После происшествия Татьяна дважды разговаривала с Юлией Кучерой. Как утверждает девушка, супруга артиста не признала ответственность и заявила, что шпиц якобы сам прыгнул в пасть булли.

Публичных комментариев Юлии Кучеры и представителей отеля на момент публикации не приводилось. Подписчики в соцсетях уже просят от неё прояснить ситуацию. Обстоятельства произошедшего изложены со слов хозяйки погибшей собаки.

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