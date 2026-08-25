Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 14:21

Жену Кучеры обвинили в гибели шпица от клыков её американского булли

Юлия Кучера. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliakuchera

Юлия Кучера. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / juliakuchera

Шестилетний мини-шпиц Фаби погиб после нападения крупной собаки в семейном отеле Тверской области. Как утверждает хозяйка животного Татьяна, на её питомца набросился американский булли Юлии Кучеры, супруги актёра Оскара Кучеры.

Погибший шпиц Фаби. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lady_koshka1

В момент происшествия муж женщины нёс Фаби и второго шпица Черри на руках. По словам семьи, подбежавший пёс был без намордника, хотя правила гостиницы якобы запрещают находиться на территории с крупными собаками без него.

Татьяна рассказала, что булли вырвал Фаби из рук мужчины. Остановить животное удалось лишь после того, как ему вставили в пасть палку. Во время попытки спасти шпица женщина также получила укус за палец.

Семья сразу повезла раненого питомца в ветеринарную клинику, однако примерно через полтора часа он умер в машине. Свидетелями случившегося, по словам хозяйки, стали сотрудники отеля и дети, включая её пятилетнюю дочь.

После происшествия Татьяна дважды разговаривала с Юлией Кучерой. Как утверждает девушка, супруга артиста не признала ответственность и заявила, что шпиц якобы сам прыгнул в пасть булли.

Публичных комментариев Юлии Кучеры и представителей отеля на момент публикации не приводилось. Подписчики в соцсетях уже просят от неё прояснить ситуацию. Обстоятельства произошедшего изложены со слов хозяйки погибшей собаки.

«Платить придётся»: Как наказать нерадивого хозяина, чья собака напала на вашего питомца
«Платить придётся»: Как наказать нерадивого хозяина, чья собака напала на вашего питомца

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Сергиева Посада лишился пальца, пытаясь разнять двух собак, но не смог взыскать расходы на лечение с владельца второго пса. Мужчину укусил его собственный джек-рассел, поэтому суд решил, что другой хозяин не обязан оплачивать медицинскую помощь. Инцидент произошёл в феврале 2025 года: пострадавший отпустил терьера с поводка, навстречу вышел свободно гулявший Беляш, и животные сцепились.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar