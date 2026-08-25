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25 августа, 14:20

В Новой Москве зарезали 46-летнюю женщину, рядом видели мужчину в балаклаве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

46-летнюю москвичку нашли убитой возле Конного пруда в Коммунарке. Тело с ножевым ранением обнаружили около полуночи на Фитаревской улице, преступника сейчас разыскивают. В тот вечер женщина встречалась со знакомой и погибла по дороге домой, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, незадолго до трагедии возле пруда заметили подозрительного мужчину в балаклаве, который дёргал ручки припаркованных автомобилей. Связан ли он с убийством, пока не установлено.

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Борис Эльфанд
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