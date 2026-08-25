В Новой Москве зарезали 46-летнюю женщину, рядом видели мужчину в балаклаве

46-летнюю москвичку нашли убитой возле Конного пруда в Коммунарке. Тело с ножевым ранением обнаружили около полуночи на Фитаревской улице, преступника сейчас разыскивают. В тот вечер женщина встречалась со знакомой и погибла по дороге домой, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, незадолго до трагедии возле пруда заметили подозрительного мужчину в балаклаве, который дёргал ручки припаркованных автомобилей. Связан ли он с убийством, пока не установлено.

Ранее в Махачкале из кровной мести зарезали человека в городском саду. Уголовное дело возбудили после гибели 44-летнего мужчины.