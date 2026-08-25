Больше не самые толстые? Американские магазины избавляются от больших размеров из-за «Оземпика»

В США производители одежды начали сокращать ассортимент больших размеров на фоне массового распространения препаратов для похудения класса GLP-1. По данным Bloomberg, продажи plus-size одежды в 2025 году снизились примерно на 7–8%.

Одновременно меняется и покупательское поведение тех, кто принимает подобные препараты. Согласно исследованию PwC, в 21% американских домохозяйств сейчас есть как минимум один пользователь GLP-1, а почти три четверти опрошенных сообщили, что после начала терапии их размер одежды заметно изменился.

На тенденцию уже реагируют крупные ретейлеры. H&M ещё в 2023 году объявила о расширении женской размерной линейки в США вплоть до 4XL в интернет-магазине. Однако к 2026 году предложение крупных размеров заметно сократилось.

При этом связывать падение продаж больших размеров исключительно с «Оземпиком» было бы некорректно. Аналитики говорят о более широком влиянии GLP-1-препаратов и изменении потребительского спроса, а критики индустрии отмечают, что крупные размеры по-прежнему нужны значительной части американских покупателей.

Изменения заметны не только в ассортименте. PwC подсчитала, что спустя шесть-восемь месяцев после начала приёма GLP-1 расходы таких домохозяйств на одежду увеличиваются в среднем на 9,9% — люди вынуждены обновлять гардероб после снижения веса.

Ранее Life.ru рассказывал, как препараты GLP-1 уже начали менять свадебную индустрию. Из-за быстрого похудения некоторые невесты перестают помещаться в заранее заказанные платья, поэтому салонам приходится срочно переделывать наряды или предлагать модели с регулируемой посадкой. Часть продавцов даже просит покупательниц отдельно подтверждать риски, если платье приобретается с расчётом на дальнейшее снижение веса.