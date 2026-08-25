Теплоход «Александр Бенуа» сел на мель под Волгоградом

Пассажирский теплоход «Александр Бенуа», следовавший из Перми в Ростов-на-Дону, сел на мель в Камышинском районе Волгоградской области. Инцидент произошёл вечером 24 августа около села Щербаковка на 2310-м километре водного пути.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Корпус судна повреждений не получил, разлива нефтепродуктов также не произошло. Судоходный ход оставался свободным.

Для снятия теплохода с мели планировалось привлечь буксир. Однако уже к 11:45 25 августа «Александр Бенуа» удалось освободить, после чего судно продолжило движение по маршруту.

«Александр Бенуа» — теплоход-пансионат круизной компании «Созвездие». Судно рассчитано максимум на 141 гостя.

Ранее Life.ru писал о похожем происшествии в Югре. Теплоход «Заря», на борту которого находились 28 пассажиров, сел на мель по пути из Ханты-Мансийска в посёлок Кондинское. На помощь направили теплоход «Линда-2», после совместных манёвров судно вернули на судовой ход. После осмотра «Заря» продолжила движение по маршруту, пострадавших не было.