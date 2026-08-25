Били палками и снимали на камеру: В Петербурге четверо подростков напали на мужчину по приказу из мессенджера

Четверым несовершеннолетним в Петербурге вменили причинение тяжких увечий прохожему. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Инцидент произошёл 18 августа на территории Удельного парка. По версии правоохранителей, группа молодых людей атаковала мужчину. Трое из них наносили потерпевшему многочисленные удары руками, ногами и деревянной палкой, целясь в голову и корпус. Четвёртый участник в это время вёл видеосъёмку расправы.

Полученные гражданином травмы медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Действовали злоумышленники не по своей инициативе: инструкции им поступали в переписке от неизвестного куратора.

Всем фигурантам вменили пункт «а» части 3 статьи 111 УК РФ. Речь идет об умышленном нанесении серьезного вреда здоровью группой лиц с применением предметов как оружия.

Сейчас следствие решает вопрос о выборе меры пресечения для задержанных. Им могут избрать арест или иную ограничительную меру.

Сотрудники ведомства продолжают выяснять детали произошедшего, а также устанавливают причины и условия, которые привели к совершению преступления.

В Приморье две школьницы закидали камнями женщину-инвалида. Соседи характеризуют её как спокойного и неконфликтного человека.