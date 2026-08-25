Амвросиевка и Дебальцево в ДНР обесточены из-за атаки ВСУ на объекты энергетики

Два города в ДНР обесточены в результате атаки на энергетические объекты, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков. Без света остались потребители в Амвросиевке и Дебальцево.

«Дебальцево и Амвросиевка обесточены, идёт восстановление сетей», — написал Чертков.

Ранее власти Крыма ввели ограничения на подачу электричества в ряд населённых пунктов полуострова. Причина в повреждении энергообъектов из-за атаки БПЛА ВСУ.