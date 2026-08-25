Амвросиевка и Дебальцево в ДНР обесточены из-за атаки ВСУ на объекты энергетики
Линия электропередачи в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov
Два города в ДНР обесточены в результате атаки на энергетические объекты, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков. Без света остались потребители в Амвросиевке и Дебальцево.
«Дебальцево и Амвросиевка обесточены, идёт восстановление сетей», — написал Чертков.
Ранее власти Крыма ввели ограничения на подачу электричества в ряд населённых пунктов полуострова. Причина в повреждении энергообъектов из-за атаки БПЛА ВСУ.
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