Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 14:50

Амвросиевка и Дебальцево в ДНР обесточены из-за атаки ВСУ на объекты энергетики

Линия электропередачи в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Линия электропередачи в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Два города в ДНР обесточены в результате атаки на энергетические объекты, сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков. Без света остались потребители в Амвросиевке и Дебальцево.

«Дебальцево и Амвросиевка обесточены, идёт восстановление сетей», — написал Чертков.

Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом Москва — Донецк в ЛНР
Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом Москва — Донецк в ЛНР

Ранее власти Крыма ввели ограничения на подачу электричества в ряд населённых пунктов полуострова. Причина в повреждении энергообъектов из-за атаки БПЛА ВСУ.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar