Премьер Непала уговорил врачей разрешить ему ходить в парламент в тёмных очках

Премьер-министр Непала Балендра Шах получил медицинское основание не снимать фирменные тёмные очки во время заседаний парламента. Об этом пишет The Kathmandu Post.

С начала августа депутатам запрещено появляться в зале в солнцезащитных очках без соответствующих показаний. Спикер Палаты представителей Дол Прасад Арьял объяснил решение многочисленными вопросами и критикой, которые вызывал внешний вид законодателей.

Шах прошёл обследование в военном госпитале Бирендра в Катманду после жалоб на дискомфорт при ярком освещении. Офтальмолог рекомендовал ему при необходимости пользоваться затемнёнными очками и глазными каплями.

Аппарат премьера уже направил врачебное заключение в секретариат Федерального парламента. Там подтвердили получение документа.

В среду Шах должен прийти в Палату представителей и ответить на вопросы депутатов. Благодаря медицинской рекомендации делать это он сможет в привычном образе.

Тёмные очки давно стали частью публичного стиля бывшего рэпера и мэра Катманду. Шах носит их на заседаниях, официальных церемониях и встречах, хотя в менее публичной обстановке нередко обходится без них.

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