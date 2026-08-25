Дзепка во второй раз подряд заменит Костылеву на юниорском Гран-при в Бангкоке

Российская фигуристка София Дзепка выступит на юниорском этапе Гран-при ISU в Бангкоке вместо Елены Костылевой, она заменит коллегу по команде уже во второй раз. О рокировке объявила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Изначально Костылева была в основном составе, а Дзепка — запасной. Теперь их поменяли местами. В запасе также числится ещё одна россиянка — Виктория Стрельцова. Софии 17 лет. В её активе — бронза первенства России среди юниоров в 2025 году и победа в финале юниорского Гран-при России в 2026-м. Этап в Бангкоке пройдёт с 3 по 5 сентября.

Ранее российская фигуристка София Дзепка выиграла юниорский этап Гран-при ISU в китайском Сиане. По сумме двух программ она набрала 213,28 балла (72,74 за короткую и 140,54 за произвольную). Второе место заняла китаянка Лю Юйсюань с 189,57 балла, третье — её соотечественница Цзинь Шусянь (188,80).