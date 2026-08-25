В Словакии сорвали готовящийся поджог завода по производству беспилотников

Словацкая полиция предотвратила поджог предприятия по производству беспилотных систем на востоке страны. По делу обвинены трое иностранцев, двоих из них задержали в Словакии, ещё одного — в Германии.

По данным полиции, предполагаемые исполнители готовились атаковать объект с помощью зажигательной смеси. При обысках силовики обнаружили её запас, а также инструменты, мобильные телефоны, камеру и написанный от руки план.

На момент предполагаемого поджога на предприятии находились около 70 человек. Атаку удалось предотвратить — пострадавших и материального ущерба нет.

Следователи предъявили фигурантам обвинения в создании общественной опасности по заказу. Название завода, его точное местоположение и гражданство обвиняемых правоохранители не раскрывают. Не называется и предполагаемый заказчик преступления. Третий фигурант был задержан немецкими правоохранителями на основании европейского ордера на арест. Расследование продолжается.

Ранее Life.ru писал о пожаре на связанном с Израилем предприятии в Восточной Чехии. Огонь вспыхнул на заводе, где планировали наладить производство беспилотников, и уничтожил одно из помещений. Позднее чешские правоохранители задержали нескольких подозреваемых, а расследование перешло в плоскость возможного умышленного поджога.