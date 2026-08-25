Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 15:14

Казанцева и Трифонова завоевали серебро на юниорском ЧМ по прыжкам в воду

Обложка © ТАСС / Егор Алеев, EPA / FRANCO ARLAND

Обложка © ТАСС / Егор Алеев, EPA / FRANCO ARLAND

На юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду в хорватской Риеке россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. За своё выступление они получили 258,63 балла.

Золото взяли мексиканки с результатом 283,02 балла, бронза досталась канадкам (256,92).

Золотой дуэт над Адриатикой: Россияне покорили юниорский чемпионат мира по прыжкам с вышки
Золотой дуэт над Адриатикой: Россияне покорили юниорский чемпионат мира по прыжкам с вышки

Днём ранее, 24 августа, Казанцева уже выиграла золото в личных прыжках с трёхметрового трамплина, а Трифонова стала второй. Чемпионат мира проходит с 21 по 28 августа, российские спортсмены выступают с национальной символикой.

Больше новостей о соревнованиях, медалях и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Прыжки с трамплина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar