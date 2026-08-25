Казанцева и Трифонова завоевали серебро на юниорском ЧМ по прыжкам в воду

На юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду в хорватской Риеке россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. За своё выступление они получили 258,63 балла.

Золото взяли мексиканки с результатом 283,02 балла, бронза досталась канадкам (256,92).

Днём ранее, 24 августа, Казанцева уже выиграла золото в личных прыжках с трёхметрового трамплина, а Трифонова стала второй. Чемпионат мира проходит с 21 по 28 августа, российские спортсмены выступают с национальной символикой.