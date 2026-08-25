На Ставрополье продлили арест женщине, продавшей мужчину за колбасу
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В Ставропольском крае продлили содержание под стражей обвиняемой по громкому делу о торговле людьми. Как рассказали в пресс-службе судов региона, женщина действовала в группе.
«Воспользовавшись тяжелыми жизненными обстоятельствами, состоянием алкогольного опьянения, а также утраченными социальными связями потерпевшего, [фигурантка] удерживала его в частном доме против его воли, заставляя при этом выполнять физическую работу», — говорится в сообщении.
В последствии преступная группа продала похищенного за четыре коробки колбасной продукции. Содержание женщины под стражей продлено до 11 ноября. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, пострадавший от рук работорговцев оказался в тяжёлой жизненной ситуации: он потерял родственников и имел проблемы с алкоголем. Известно, что мужчину держали взаперти в частном доме и заставляли работать.
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