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25 августа, 15:11

На Ставрополье продлили арест женщине, продавшей мужчину за колбасу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

В Ставропольском крае продлили содержание под стражей обвиняемой по громкому делу о торговле людьми. Как рассказали в пресс-службе судов региона, женщина действовала в группе.

«Воспользовавшись тяжелыми жизненными обстоятельствами, состоянием алкогольного опьянения,  а также утраченными социальными связями потерпевшего, [фигурантка] удерживала его в частном доме против его воли, заставляя при этом выполнять физическую работу», — говорится в сообщении.

В последствии преступная группа продала похищенного за четыре коробки колбасной продукции. Содержание женщины под стражей продлено до 11 ноября. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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Напомним, пострадавший от рук работорговцев оказался в тяжёлой жизненной ситуации: он потерял родственников и имел проблемы с алкоголем. Известно, что мужчину держали взаперти в частном доме и заставляли работать.

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Матвей Константинов
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