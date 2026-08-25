«Ижавиа» подала Росавиации документы на новый сертификат эксплуатанта

«Ижавиа» рассчитывает вернуть право на самостоятельные коммерческие полёты во второй половине ноября. Авиакомпания направила в Росавиацию документы для получения нового сертификата эксплуатанта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Пакет подготовили 20 августа и уже передали федеральному регулятору. Теперь перевозчик ожидает проверки и окончательного решения ведомства.

Прежний сертификат Росавиация аннулировала 30 июля. По данным агентства, компания не устранила в отведённый срок критические нарушения в работе системы управления безопасностью полётов.

С 1 августа «Ижавиа» не выполняет коммерческие перевозки самостоятельно. Обязательства по ранее проданным билетам распределили между другими российскими авиакомпаниями, поэтому пассажирам не потребовалось повторно покупать проездные документы.

Параллельно власти Удмуртии намерены включить перевозчика в план приватизации на 2026 год. Продажу государственной компании в регионе объясняют необходимостью привлечь инвестиции для её дальнейшего развития.

Life.ru рассказывал, что в середине августа первый регулярный авиарейс из египетского Эль-Аламейна прибыл в Москву. Самолёт Air Cairo приземлился в Шереметьево. Разрешение на полёты по новому маршруту египетскому перевозчику ранее выдала Росавиация. Интерес к линии также проявили российские Azur Air и Red Wings, а география авиасообщения между странами продолжает расширяться.