Сохранить человека в творчестве: В Австралийских чартах больше не будет нейросетевых песен

Полностью или преимущественно созданные искусственным интеллектом композиции больше не смогут попасть в официальные австралийские чарты ARIA. Новые требования впервые применят 28 августа при публикации рейтинга за неделю. Об этом пишет Variety.

Для участия в хит-параде запись должна быть «в основном создана человеком». Это означает, что авторство песни, ведущий вокал и основные инструментальные партии должны принадлежать людям. Нейросети разрешается использовать для вспомогательных задач, включая обработку и мастеринг. При этом задействованные сервисы должны работать законно, а релиз не должен вызывать подозрений в накрутке прослушиваний или манипулировании позициями.

ARIA сможет исключать неподходящие треки, пересматривать их места и отзывать ранее выданные награды. Исполнителям и их представителям оставили право оспорить такое решение. Правила изменили после скандала вокруг кавера австралийского продюсера Джоша Фаваза на хит Мадонны Like a Prayer. Вокал и ударные в нём сгенерировал ИИ, однако композиция стала самой популярной на местном радио и вошла в чарты.

Глава ARIA Аннабель Хёрд объяснила решение стремлением сохранить человеческую природу творчества. Ассоциация также призвала радиостанции учитывать происхождение записей при составлении эфира.

Ранее китайский человекоподобный робот «Молния» пробежал 100 метров за 9,32 секунды и превзошёл мировой рекорд среди людей, который принадлежит Усэйну Болту. Результат машина показала во время тестового забега перед Вторыми Всемирными соревнованиями человекоподобных роботов в Пекине.