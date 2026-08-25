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25 августа, 15:42

Сохранить человека в творчестве: В Австралийских чартах больше не будет нейросетевых песен

Variety: ARIA исключила созданные нейросетями песни из австралийских чартов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Полностью или преимущественно созданные искусственным интеллектом композиции больше не смогут попасть в официальные австралийские чарты ARIA. Новые требования впервые применят 28 августа при публикации рейтинга за неделю. Об этом пишет Variety.

Для участия в хит-параде запись должна быть «в основном создана человеком». Это означает, что авторство песни, ведущий вокал и основные инструментальные партии должны принадлежать людям. Нейросети разрешается использовать для вспомогательных задач, включая обработку и мастеринг. При этом задействованные сервисы должны работать законно, а релиз не должен вызывать подозрений в накрутке прослушиваний или манипулировании позициями.

ARIA сможет исключать неподходящие треки, пересматривать их места и отзывать ранее выданные награды. Исполнителям и их представителям оставили право оспорить такое решение. Правила изменили после скандала вокруг кавера австралийского продюсера Джоша Фаваза на хит Мадонны Like a Prayer. Вокал и ударные в нём сгенерировал ИИ, однако композиция стала самой популярной на местном радио и вошла в чарты.

Глава ARIA Аннабель Хёрд объяснила решение стремлением сохранить человеческую природу творчества. Ассоциация также призвала радиостанции учитывать происхождение записей при составлении эфира.

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Татьяна Миссуми
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