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25 августа, 09:53

Робот-тяжелоатлет рухнул на судейский стол во время соревнований в Пекине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

На Всемирных играх человекоподобных роботов в Пекине произошло несколько ярких и забавных моментов. Один из роботов-тяжелоатлетов во время соревнований попытался поднять штангу, но не удержал её, начал шататься, а потом рухнул головой вперёд прямо на судейский стол. Сотрудники в красных жилетах быстро положили его на носилки и унесли с арены, пишет британский таблоид Daily Mail.

При этом на тех же соревнованиях другой робот установил рекорд: он пробежал 100 метров за 9,39 секунды, обогнав мировой рекорд Усэйна Болта (9,58 секунды). Также один из роботов исполнил знаменитое празднование Криштиану Роналду «Сиуу» на футбольном поле.

Всего в играх участвовало больше 2000 роботов. 96% команд — китайские, но также приехали участники из 16 стран с шести континентов. Интересно, что полностью автономные роботы получают больше баллов, чем те, которыми управляют люди. При этом на играх не будет лестниц, неровной местности или взаимодействия с людьми — это упрощает задачи.

Валялся и бился в конвульсиях: В Пекине робот закатил «кожаным» настоящий концерт
Валялся и бился в конвульсиях: В Пекине робот закатил «кожаным» настоящий концерт

Напомним, что в Пекине стартовали вторые Всемирные игры человекоподобных роботов. За пять дней роботы должны пройти 51 испытание — от футбола и настольного тенниса до тяжёлой атлетики и бытовых задач. Уже в первый день роботы показали результаты, которые раньше казались фантастикой.

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Наталья Афонина
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