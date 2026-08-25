ВС РФ поразили два судна и четыре хранилища с военным имуществом под Одессой

Российские военные уничтожили два сухогруза в порту Южный вблизи Одессы. Корабли доставляли на Украину боеприпасы и боевую технику. Такие данные приводит Минобороны РФ.

«[Поражены] в порту Южный — два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения», — уточнили в министерстве.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили точным ударом два логистических центра на Украине, где хранилось оружие и боевая техника ВСУ. Вражеские объекты находились в Одесской области.