Не только стресс: Найден неожиданный триггер привычки рвать на себе волосы

Скука может повышать вероятность приступов трихотилломании — расстройства, при котором человек регулярно выдёргивает собственные волосы. К такому выводу пришли учёные из Университетской клиники Гейдельберга, исследование которых опубликовано в журнале Comprehensive Psychiatry.

Специалисты наблюдали за 61 взрослым с диагностированной трихотилломанией в течение десяти дней. Семь раз в сутки участники сообщали через смартфон о своём эмоциональном состоянии, силе желания вырвать волосы и о том, происходили ли такие эпизоды после предыдущего опроса.

Самым сильным фактором оказалось уже возникшее желание вырвать волосы: чем интенсивнее была тяга, тем выше становилась вероятность последующего эпизода. Однако независимо от неё исследователи обнаружили связь и со скукой — это состояние статистически значимо предсказывало последующее выдёргивание волос.

Усталость действовала несколько иначе. Она не предсказывала само выдёргивание напрямую, но была связана с усилением последующей тяги к нему. Негативные эмоции и навязчивые размышления сопровождались более сильным желанием в конкретный момент, однако сами по себе не позволяли предсказать следующий эпизод.

Авторы считают, что результаты не отменяют роль эмоциональной регуляции при трихотилломании, но показывают: объяснять расстройство только тревогой, стрессом или другими неприятными переживаниями недостаточно. На поведение могут влиять скука, усталость, уровень осознанности и особенности окружающей ситуации.

При этом исследование было небольшим и наблюдательным, поэтому оно показывает связи между состояниями и поведением, но не доказывает, что скука непосредственно вызывает трихотилломанию. Авторы также отмечают ограничения, связанные с интервалами между опросами участников.

Ранее Life.ru рассказывал, почему навязчивое выдёргивание волос нельзя считать просто вредной привычкой. Врач Александра Филева объясняла, что такое поведение может быть проявлением трихотилломании и сопровождаться заметной потерей волос и психологическим дискомфортом. Специалист отмечала, что при подобных симптомах важно обращаться за профессиональной помощью, поскольку расстройство требует оценки специалиста.