Никаких нищих и бродяг: В Индии по-новому будут проводит перепись населения

В переписи населения Индии 2027 года впервые не будет отдельной категории «нищие и бродяги». Об этом пишет The Times of India со ссылкой на источники, знакомые с новой анкетой.

Людей, которые занимаются попрошайничеством, продолжат учитывать, однако внесут в строку «прочие» в разделе об экономически неактивном населении. Из-за этого власти не смогут составлять отдельные таблицы по возрасту, образованию, религии и регионам проживания этой группы.

Источники газеты объяснили решение низкими показателями предыдущей переписи. В 2011 году нищими и бродягами назвали себя около 380 тысяч неработающих и частично занятых жителей страны. При этом прежние результаты могли не отражать реального положения дел. Переписчики записывали сведения со слов респондентов, а многие люди могли скрывать попрошайничество из-за общественного осуждения.

Для сравнения, в 2001 году к этой категории отнесли около 630 тысяч человек, а в 1991-м — порядка 540 тысяч. После изменения анкеты проследить дальнейшую динамику по сопоставимым данным будет сложнее.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш леопард пробрался в жилой дом и напал на спящую 60-летнюю Джай Калу. Пострадавшая начала кричать, услышавшие её соседи бросились на помощь. При виде приближающихся людей зверь скрылся. Пенсионерку отправили в больницу.