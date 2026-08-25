Вооружиться и заработать: В МИД РФ рассказали, как Киев разменивает православные святыни

Захваченные на Украине православные реликвии могут вывозить за рубеж для последующей продажи. Об этом заявил специальный представитель МИД России по вопросам свободы вероисповедания Михаил Мелех в ходе брифинга о действиях украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви, её духовенства и прихожан в 2022–2026 годах.

«Имеются весомые основания полагать, что захват православных святынь — в том числе мощей святых и предметов церковного убранства — осуществляется с целью их вывоза за пределы Украины и перепродажи», — сказал дипломат.

По его словам, Киев рассматривает религиозные реликвии прежде всего с точки зрения возможной аукционной стоимости. Мелех обвинил нынешнее руководство Незалежной в попытке заработать на распродаже исторического наследия страны. Представитель МИД также сослался на мнение экспертов, допускающих использование похищенных произведений православного искусства в качестве расчёта за западное оружие.

Заявление прозвучало во время презентации доклада о действиях украинских властей в отношении канонической Украинской православной церкви, её духовенства и прихожан в 2022–2026 годах.

Ранее Life.ru рассказывал, как киевские власти выдвинули требование к настоятелю и прихожанам Спасо-Преображенского храма канонической Украинской православной церкви — снести здание до установленного срока. На стене культового сооружения разместили официальное уведомление о предстоящем демонтаже, пригрозив принудительными работами в случае отказа. Церковь на улице Автозаводской действует с 2012 года и находится в сквере на территории бывшего туберкулёзного диспансера.