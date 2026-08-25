Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 15:48

Российские войска вновь ударили по топливным резервуарам ВСУ в Черноморске

Российские войска поразили в порту Черноморск Одесской области резервуары с топливом, которое предназначалось для обеспечения ВСУ. Об этом оборонное ведомство сообщило 25 августа.

«[Поражены] в порту Черноморск — резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

ВС РФ поразили два судна и четыре хранилища с военным имуществом под Одессой
ВС РФ поразили два судна и четыре хранилища с военным имуществом под Одессой

Ранее Life.ru писал об ударе по порту Черноморск 22 августа. Тогда, по данным Минобороны РФ, целью стал сухогруз с вооружением для ВСУ, а также семь топливных резервуаров. Ведомство утверждало, что объекты портовой инфраструктуры использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar