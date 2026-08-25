Российские войска вновь ударили по топливным резервуарам ВСУ в Черноморске

Российские войска поразили в порту Черноморск Одесской области резервуары с топливом, которое предназначалось для обеспечения ВСУ. Об этом оборонное ведомство сообщило 25 августа.

ВС РФ поразили два судна и четыре хранилища с военным имуществом под Одессой

ВС РФ поразили два судна и четыре хранилища с военным имуществом под Одессой

Ранее Life.ru писал об ударе по порту Черноморск 22 августа. Тогда, по данным Минобороны РФ, целью стал сухогруз с вооружением для ВСУ, а также семь топливных резервуаров. Ведомство утверждало, что объекты портовой инфраструктуры использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.