Танки, стрельба и Сандхерст: Как Британия обучала российских офицеров в 1995 году

Великобритания в 1995 году организовала военную подготовку для 37 российских офицеров, которых учили в том числе водить танки и стрелять из различных видов оружия. Об этом сообщает Declassified UK со ссылкой на рассекреченные документы британского Министерства обороны.

Двухнедельная программа прошла в сентябре 1995 года и была рассчитана на офицеров среднего звена. Российские военные занимались непосредственно военной подготовкой, участвовали в совместных мероприятиях, знакомились с принципами управления обороной и изучали английский язык.

Во время визита офицерам показали ряд важных объектов британской армии. В их числе были Королевская артиллерийская школа, центр Королевского бронетанкового корпуса, учебный центр в Уорминстере и Королевская военная академия в Сандхерсте.

По данным издания, программу финансировало правительство тогдашнего премьер-министра Великобритании Джона Мейджора. Её задачей британские власти называли содействие России в создании хорошо подготовленных и «демократически подотчётных» вооружённых сил. В одном из документов поездку российских офицеров оценили как большой успех для обеих сторон.

Военное сотрудничество двух стран в 1990-е этим визитом не ограничивалось. Великобритания также финансировала масштабную программу переподготовки российских военнослужащих, покидавших армию. Согласно архиву британского парламента, к весне 1998 года Лондон направил на такие проекты около £3,6 млн.

К концу 2001 года расходы по программе достигли £7,6 млн, а обучение прошли около 13 тысяч действующих и недавно вышедших в отставку российских офицеров. Курсы уже имели преимущественно гражданскую направленность: бывших военных обучали логистике, управлению бизнесом, IT и английскому языку.

Рассекреченные материалы появились на фоне разговоров о возможном восстановлении военных каналов связи между Москвой и Лондоном. Ранее Life.ru рассказывал, что британское военное руководство заинтересовалось возобновлением прямых контактов с российскими коллегами из-за опасений случайной эскалации между двумя странами.