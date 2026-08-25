Огромный «гриб» заметили во время взрывов в Днепропетровской области

В Днепропетровской области местные жители заметили огромный столб дыма. По словам очевидцев, отчётливо слышны взрывы. Гигантский «гриб» может быть результатом удара российских военных по стратегическому объекту ВСУ. Кадры прилёта публикуют украинские паблики.

Взрыв в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Дніпровський меридіан

Взрывы гремят в окрестностях Новомосковска. Известно, что там есть несколько военных предприятий и складов, используемых украинской армией.

Ранее в нескольких городах Украины ночью сообщили о серии взрывов после объявления воздушной тревоги. Звуки взрывов зафиксировали в Днепропетровске, Чернигове и Харькове.