Курьер, доставивший оружие в тайник под Берлином в 2025 году, был 24-летним гражданином Украины. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности. С конца минувшего года подозреваемый находится под стражей в Румынии. Известно, что в последнее время Вадим С. проживал в Польше.

Мужчину подозревают в участии в подпольной группы, которая якобы по поручению российских спецслужб готовила атаки и диверсии в странах НАТО. Изначально им заинтересовались польские силовики, которые проверяли информацию об отправке в Незалежную посылок с зажигательными устройствами. Когда органы безопасности начали следить за смартфоном фигуранта, то узнали, что 1 октября 2025 года он выехал в Германию, где остановился в восточной части Берлина.

Как утверждается, иностранец забрал из тайника два пакета с короткоствольным огнестрельным оружием, в том числе копией пистолета Макарова, и боеприпасами, которые ночью перепрятал в лесу на окраине. Отправив контактным лицам фото и координаты, подозреваемый вернулся в Польшу.

Новое местоположение тайника удалось установить благодаря перехвату данных. В Румынии молодого человека задержали по подозрению в причастности к планированию атак против украинской «Новой почты».

Напомним, в октябре 2025 года в лесу в пригороде Берлина был обнаружен тайник с оружием. Внутри оказался «короткоствол», в том числе копия пистолета Макарова, и боеприпасы. Органы безопасности ФРГ начали расследование. В ответ на обвинения в «российском следе» в Посольстве РФ процитировали легендарный советский сериал «Место встречи изменить нельзя».