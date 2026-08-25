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25 августа, 16:45

Отрава не поможет: Крысиные орды плодятся в мегаполисах по всему миру, учёные назвали причину

The Guardian: Учёные связали размножение крыс в больших городах с потеплением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chanawat Jaiya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chanawat Jaiya

Количество крыс заметно увеличилось в 11 из 16 изученных городов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование международной группы учёных.

Самый выраженный рост зафиксировали в Вашингтоне, Сан-Франциско, Торонто, Нью-Йорке и Амстердаме. При этом в Новом Орлеане, Луисвилле и Токио число сообщений о грызунах, напротив, сократилось.

Исследователи обнаружили связь между нашествием крыс и повышением температуры. Чёрные и серые грызуны не впадают в спячку, однако холод обычно сокращает период их активности и размножения. Более мягкие зимы позволяют животным дольше искать пищу и чаще приносить потомство.

Свою роль также играют плотность населения, расширение городов и доступность отходов. Поэтому авторы работы говорят именно о сочетании климатических и антропогенных факторов, а не называют потепление единственной причиной.

Изучающий грызунов несколько десятилетий доктор Роберт Корриган считает массовое использование яда временной мерой. Отрава не устраняет доступ к пище и укрытиям, а также может навредить другим животным, которые съедят погибшую крысу.

По словам эксперта, устойчивый результат дают закрытые мусорные контейнеры, своевременный вывоз отходов, ремонт щелей в зданиях и постоянный контроль очагов размножения. В некоторых городах также испытывают средства, снижающие плодовитость грызунов, однако эффективность такого подхода ещё изучается.

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Ранее исследователи выяснили, что крысы способны проявлять эмпатию: они распознают беду сородичей, помогают им выбраться из ловушек и делятся едой без очевидной выгоды. Интерес к теме усилился после переоценки старых американских экспериментов, в которых одну крысу фиксировали в прозрачной капсуле, а вторую оставляли свободной, но голодной.

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Юрий Лысенко
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