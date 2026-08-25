Трёхкилометровая колонна: До 40 тысяч верующих УПЦ дошли до Почаевской лавры

Около 35–40 тысяч верующих Украинской православной церкви приняли участие в традиционном крестном ходе из Каменца-Подольского в Почаевскую лавру. Такую предварительную оценку приводит Союз православных журналистов.

До 40 тысяч верующих УПЦ пришли крестным ходом в Почаевскую лавру. Видео © Telegram / Шейх Тамир

Первые паломники достигли монастыря около полудня, тогда как находившиеся в середине и хвосте многокилометровой колонны ещё продолжали путь. По данным СПЖ, за семь дней участники шествия преодолели около 250 километров по территории Хмельницкой и Тернопольской областей.

Организаторы утверждают, что в этом году крестный ход оказался значительно многолюднее, чем в последние годы. На отдельных участках колонна растягивалась примерно на три километра, а среди паломников было особенно много молодёжи.

СПЖ оценивает число участников в 35–40 тысяч человек. При этом до начала военных действий ежегодное шествие, по данным организации, обычно собирало порядка 25–30 тысяч верующих. Официального подсчёта участников украинские власти не публиковали.

В последние годы вокруг паломничества неоднократно возникали споры. Так, в августе 2026 года полиция Тернопольской области отдельно проверяла законность проведения массовых религиозных мероприятий на территории Почаевской лавры после обращения историко-архитектурного заповедника.

Ранее Life.ru рассказывал о возможных последствиях разбирательств вокруг Украинской православной церкви. В МИД России заявляли, что под угрозой изъятия могут оказаться до трёх тысяч храмов и монастырей УПЦ. Украинские государственные органы, со своей стороны, проверяют религиозные организации на наличие связей с РПЦ, причём признаки аффилированности были заявлены в том числе в отношении Почаевской лавры. Сама УПЦ с такими выводами не согласна и оспаривает их в судах.