Ясновидящую из Тувы оштрафовали за фейки о пропавших девочках

В Туве оштрафовали 22-летнюю жительницу Кызыла, представлявшуюся ясновидящей и распространявшую недостоверную информацию о двух пропавших девочках. Кызылский городской суд назначил ей штраф в 15 тысяч рублей, сообщили в региональном МВД.

По данным полиции, женщина публиковала в мессенджере сведения о причинах смерти несовершеннолетних и выдавала их за достоверные. Суд признал её виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ — за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.

История связана с поисками двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля. После их исчезновения в соцсетях стали появляться многочисленные версии от людей, называвших себя шаманами и ясновидящими. Правоохранители неоднократно просили жителей не распространять неподтверждённые сведения.

Ранее административный протокол составили ещё на одну женщину, после публикаций которой более ста человек пришли к дому в районе Ближнего Каа-Хема. По наводке «ясновидящей» люди предполагали, что внутри могут находиться пропавшие дети, однако проверка этого не подтвердила.

Обеих девочек впоследствии нашли погибшими. Следователи сообщили, что признаков насильственной смерти на телах не обнаружили, а предварительной причиной гибели назвали утопление.

Ранее Life.ru рассказывал, как после исчезновения школьниц жители по наводке ясновидящей пришли к частному дому. На месте собрались более ста волонтёров и местных жителей, а полиция проверила само здание и соседние дома. Информация о том, что дети якобы находились там, не подтвердилась.