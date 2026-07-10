Глава Тувы призвал сохранять спокойствие при прощании с погибшими девочками
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Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей региона сохранять спокойствие и достойно проводить девочек, пропавших в Кызыле 1 июля. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Прошу всех отнестись к трагедии с глубоким уважением, сохранить спокойствие и завтра достойно проводить наших девочек — Айлану и Амину — в последний путь», — обратился Ховалыг к землякам. Он призвал не распространять слухи и домыслы, не поддаваться на провокации и проявлять сплочённость.
Ранее Life.ru сообщал, что Айлана и Амина покинули дом 1 июля и не вернулись. Позже на енисейском берегу обнаружили их обесточенные телефоны, а также обувь одной из сестёр. Основная версия, которую отрабатывали с самого начала, — девочки могли утонуть. Вчера на берегу Енисея нашли два тела. В следственных органах уточнили, что останки обнаружили в разных точках, удалённых друг от друга примерно на 60 километров. При этом СК не считает, что девочек убили.
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