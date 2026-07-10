Глава Тувы призвал сохранять спокойствие при прощании с погибшими девочками

Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей региона сохранять спокойствие и достойно проводить девочек, пропавших в Кызыле 1 июля. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Прошу всех отнестись к трагедии с глубоким уважением, сохранить спокойствие и завтра достойно проводить наших девочек — Айлану и Амину — в последний путь», — обратился Ховалыг к землякам. Он призвал не распространять слухи и домыслы, не поддаваться на провокации и проявлять сплочённость.