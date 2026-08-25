XRAS: Вспышка на Солнце угрожает Земле сильнейшей за два месяца магнитной бурей

Последняя вспышка на Солнце угрожает Земле сильнейшей за два месяца магнитной бурей, считают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS). Известно, что пик активности звезды пришёлся на 13:02 мск.

Вспышка на Солнце 25 августа. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Вспышки происходят всё ещё ниже порога уровня X (высшая категория), хотя и идут по нарастающей, поэтому возможные геомагнитные последствия удара не должны превысить уровня G3 (сильная буря третьего уровня по 5-балльной шкале). Это может стать самой сильной магнитной бурей за 1–2 месяца, но не более того», — говорится в сообщении.

При этом точных моделей и прогнозов о дальнейшем развитии ситуации на текущий момент нет, так как с момента астрономического события прошло относительно немного времени.

Напомним, зарегистрированная сегодня вспышка стала самой сильной за текущий период активности. Она достигала класса M7.0 и продолжалась 41 минуту.