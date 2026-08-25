Зеленский записал Шона Пенна в «национальные легенды» Украины

Американскому актёру и режиссёру Шону Пенну вручили награду «Национальная легенда Украины». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Церемонию провели в Киеве по случаю 35-летия независимости Украины. Награды лауреатам вручали Владимир Зеленский и его супруга Елена.

Выступая перед собравшимися, Зеленский поблагодарил украинских военных, а также зарубежных партнёров и сторонников Киева. Полный перечень заслуг, за которые отметили Пенна, в сообщении не приводится.

Актёр неоднократно приезжал на Украину и снимал документальный фильм о конфликте. В 2022 году Зеленский уже наградил его орденом «За заслуги» III степени. Во время одной из встреч Пенн передал экс-юмористу собственную статуэтку «Оскар». По замыслу артиста, она должна была оставаться на Украине до завершения боевых действий. А в этом году актёр пропустил церемонию вручения «Оскара», чтобы посетить Зеленского.