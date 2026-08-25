Путин поздравил с днём рождения первого вице-президента Азербайджана Алиеву

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения первого вице-премьера Азербайджана, Мехрибан Алиеву. Об этом пишет АзерТАдж. Российский лидер также передал сердечный привет её супругу, главе государства Ильхаму Алиеву.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего Дня рождения. От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности на Вашем ответственном посту», — говорится в поздравлении.

Ранее Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с победой правящей «Адилет» на первых в истории страны выборах в однопалатный парламент. По словам российского лидера, высокая явка на избирательные пункты наглядно показывает всенародную поддержку курса нынешних властей республики.