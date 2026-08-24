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Регион
24 августа, 08:20

Путин поздравил Токаева с победой партии «Адилет» на первых выборах в Курултай

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с победой правящей «Адилет» на первых в истории страны выборах в однопалатный парламент — Курултай. Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Высокая явка избирателей и результаты народного волеизъявления наглядно подтверждают широкую поддержку проводимого под Вашим руководством курса на упрочение внутриполитической стабильности, динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту её интересов на международной арене», — говорится в тексте послания.

При этом Путин выразил уверенность, что депутаты Курултая будут плодотворно сотрудничать с депутатами Госдумы РФ в интересах дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества между странами.

В заключение президент РФ пожелала Токаеву и парламентариям успехов в работе, а братскому народу Казахстана – благополучия и процветания.

Пять партий прошли в новый парламент Казахстана — курултай
Пять партий прошли в новый парламент Казахстана — курултай

Напомним, 23 августа в Казахстане впервые состоялись выборы в новый однопалатный парламент — Курултай, пришедший на смену упразднённому Мажилису и Сенату. В голосовании, проходившем по партийным спискам, участвовали семь партий и 545 кандидатов, которые претендовали на 145 депутатских мест в соответствии с новой конституцией, принятой на референдуме в марте. Значительное преимущество на выборах получила партия «Әділет» («Адилет»), набравшая более 71% голосов. Международные наблюдатели, в том числе от СНГ и России, признали выборы организованными и соответствующими законодательству, не зафиксировав серьезных нарушений.

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Никита Никонов
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