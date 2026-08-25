В Харьковской области прогремел взрыв на объекте газовой инфраструктуры

В Малоданиловской общине Харьковской области повреждена газовая инфраструктура. Подача газа временно прекращена. Об этом сообщил глава общины Александр Гололобов.

По его словам, объект получил повреждения в результате взрыва. Чиновник добавил, что местным жителям не стоит рассчитывать на возобновление подачи газа сегодня. Информацию о состоянии инфраструктуры и возможных сроках возобновления подачи газа местные власти обещали опубликовать завтра.

Минувшей ночью в нескольких городах Украины прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщили о серии хлопков в Днепропетровске, Чернигове и Харькове. В Днепропетровске было слышно несколько мощных взрывов, воздушная тревога в ряде регионов продолжала действовать.