Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 18:33

В Харьковской области прогремел взрыв на объекте газовой инфраструктуры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Малоданиловской общине Харьковской области повреждена газовая инфраструктура. Подача газа временно прекращена. Об этом сообщил глава общины Александр Гололобов.

По его словам, объект получил повреждения в результате взрыва. Чиновник добавил, что местным жителям не стоит рассчитывать на возобновление подачи газа сегодня. Информацию о состоянии инфраструктуры и возможных сроках возобновления подачи газа местные власти обещали опубликовать завтра.

Огромный «гриб» заметили во время взрывов в Днепропетровской области
Огромный «гриб» заметили во время взрывов в Днепропетровской области

Минувшей ночью в нескольких городах Украины прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщили о серии хлопков в Днепропетровске, Чернигове и Харькове. В Днепропетровске было слышно несколько мощных взрывов, воздушная тревога в ряде регионов продолжала действовать.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar