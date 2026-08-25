Главу «ТулаДрона» Григорьева арестовали по делу о мошенничестве

Гендиректора научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ТулаДрон» Евгения Григорьева заключили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Такое решение принял Центральный районный суд Тулы.

По версии следствия, Григорьев действовал в составе группы лиц по предварительному сговору с другим фигурантом, связанным с ООО «КСС». Следователи считают, что при взаимодействии с правительством Тульской области и наблюдательным советом «ТулаДрона» была завышена стоимость выполненных по договору работ.

В результате, как полагает следствие, из средств центра было похищено 17,3 млн рублей. Григорьеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Суд рассмотрел ходатайство следствия 16 августа и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Постановление пока не вступило в законную силу: защита уже подала жалобу.

Ранее Life.ru писал о другом крупном деле о мошенничестве. Фигурантов обвинили в хищении значительной суммы через схему с завышением стоимости работ и фиктивными обязательствами. Следствие считает, что ущерб был причинён организации в особо крупном размере. Материалы дела также стали основанием для избрания обвиняемым меры пресечения.