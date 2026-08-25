Главу «ТулаДрона» Григорьева арестовали по делу о мошенничестве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Гендиректора научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ТулаДрон» Евгения Григорьева заключили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Такое решение принял Центральный районный суд Тулы.
По версии следствия, Григорьев действовал в составе группы лиц по предварительному сговору с другим фигурантом, связанным с ООО «КСС». Следователи считают, что при взаимодействии с правительством Тульской области и наблюдательным советом «ТулаДрона» была завышена стоимость выполненных по договору работ.
В результате, как полагает следствие, из средств центра было похищено 17,3 млн рублей. Григорьеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Суд рассмотрел ходатайство следствия 16 августа и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Постановление пока не вступило в законную силу: защита уже подала жалобу.
Ранее Life.ru писал о другом крупном деле о мошенничестве. Фигурантов обвинили в хищении значительной суммы через схему с завышением стоимости работ и фиктивными обязательствами. Следствие считает, что ущерб был причинён организации в особо крупном размере. Материалы дела также стали основанием для избрания обвиняемым меры пресечения.
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