Зеленский присвоил Стефанчуку ранг чрезвычайного и полномочного посла

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Документ № 831/2026 опубликован на сайте украинского президента 25 августа. Решение принято в соответствии с законом Украины «О дипломатической службе».

Речь идёт именно о присвоении ранга, а не о назначении Стефанчука послом в конкретной стране. В указе он по-прежнему указан как глава Верховной рады.

Тем же документом Зеленский повысил директора Дипломатической академии Украины Игоря Осташа. Ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Недавно Руслан Стефанчук рассказал, что в первые дни спецоперации покидал здание парламента вместе с командой, забрав с собой Флаг Независимости, экземпляр Конституции и Акт провозглашения независимости Украины. В интервью он назвал это «спасением государственного достоинства». По его словам, эти символы на протяжении двух месяцев переезжали вместе с ним по Киеву из одного временного пристанища в другое.