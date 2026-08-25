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25 августа, 18:42

Зеленский присвоил Стефанчуку ранг чрезвычайного и полномочного посла

Обложка © ТАСС / APAimages / IMAGO

Обложка © ТАСС / APAimages / IMAGO

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Документ № 831/2026 опубликован на сайте украинского президента 25 августа. Решение принято в соответствии с законом Украины «О дипломатической службе».

Речь идёт именно о присвоении ранга, а не о назначении Стефанчука послом в конкретной стране. В указе он по-прежнему указан как глава Верховной рады.

Тем же документом Зеленский повысил директора Дипломатической академии Украины Игоря Осташа. Ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

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Недавно Руслан Стефанчук рассказал, что в первые дни спецоперации покидал здание парламента вместе с командой, забрав с собой Флаг Независимости, экземпляр Конституции и Акт провозглашения независимости Украины. В интервью он назвал это «спасением государственного достоинства». По его словам, эти символы на протяжении двух месяцев переезжали вместе с ним по Киеву из одного временного пристанища в другое.

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Юрий Лысенко
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