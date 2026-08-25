Жителя Салехарда обвинили в краже после покупки по чужой карте

Бесконтактная оплата в магазине обернулась уголовным делом для 43-летнего жителя Салехарда. Об этом сообщило управление Следственного комитета по ЯНАО.

По версии следствия, в августе мужчина завладел банковской картой своей знакомой и без её разрешения отправился за покупками. Выбранные товары он оплатил чужой картой. Ввести ПИН-код при проведении операции не потребовалось. Владелица заметила пропажу денег со счёта и обратилась в следственные органы.

Салехардец стал обвиняемым по делу о краже с банковского счёта. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательства. Эта статья предусматривает в том числе лишение свободы.

В Санкт-Петербурге домработница похитила 25 миллионов рублей из квартиры на Смоленской улице, воспользовавшись отъездом хозяев. Женщина много лет работала у семьи и знала, где хранятся сбережения. Когда владельцы жилья на несколько дней покинули город, 49-летняя злоумышленница вернулась в пустую квартиру и забрала с балкона коробку с деньгами.